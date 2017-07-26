«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне
«Зенит-2» в домашнем
матче 4-го тура ФНЛ обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.
У хозяев отличились Даниил Круговой и Никита Андреев. У гостей – Максим Житнев,
который реализовал пенальти.
Полузащитник «Зенита-2» Йоанн Молло вышел в старте и был заменен на 82-й минуте. В перерыве у француза произошел конфликт с петербургскими фанатами.
Напомним, в 5-м туре 30 июля команда Анатолия Давыдова
сыграет на выезде с «Оренбургом», сибиряки в тот же день примут «Факел».
«Зенит-2» с четырьмя очками занимает 11-е место в турнирной таблице первенства, «Сибирь» с одним баллом идет на последнем 20-м месте.
Матч
Голы
Круговой 48 (1:0). Житнев 66 (1:1 - пен.). Андреев 89 (2:1).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Круговой, Пенчиков, Бугриев, Зуев, Камышев, Молло, Сиротов, Мусаев (Каккоев, 67), Некрасов, Прудников
Сибирь: Цыган, Гладышев, Мищенко, Кушнирук, Цховребов, Дегтярёв, Чеботару, Андреев (Беляев, 60), Галыш (Рухаиа, 46), Дудолев, Азаров
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
26 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция