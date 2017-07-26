«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне

«Зенит-2» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.

У хозяев отличились Даниил Круговой и Никита Андреев. У гостей – Максим Житнев, который реализовал пенальти.

Полузащитник «Зенита-2» Йоанн Молло вышел в старте и был заменен на 82-й минуте. В перерыве у француза произошел конфликт с петербургскими фанатами.

Напомним, в 5-м туре 30 июля команда Анатолия Давыдова сыграет на выезде с «Оренбургом», сибиряки в тот же день примут «Факел».

«Зенит-2» с четырьмя очками занимает 11-е место в турнирной таблице первенства, «Сибирь» с одним баллом идет на последнем 20-м месте.