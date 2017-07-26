Анатолий Давыдов: Молло может вернуться в основной состав «Зенита», если Манчини увидит его в своей философии
Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился мнением о победе над «Сибирью» (2:1) в матче 4-го тура ФНЛ.
- Игра была напряженная, но ребята справились с требованиями. Домашняя игра всегда добавляет ответственности. Рад, что ребята не остановились после пропущенного гола.
- Какое задание вы дали Молло?
- Брать на себя, обыгрывать, искать вертикальный пас для врывания в штрафную. Чтобы не шел в авантюру, сохранял мяч. Он сразу сказал, что мотивация у него хорошая, и он будет работать.
- Значит, Молло будет не только играть за «Зенит-2»?
- Да, он будет тренироваться с нашей командой. Может, Йоан будет забивать и сможет вернуться в основной состав, если Роберто Манчини увидит его в своей философии, - передает слова Давыдова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит-2» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. У петербуржцев отличились Данил Круговой и Никита Андреев, у гостей - Максим Житнев, который реализовал пенальти.
В 5-м туре 30 июля команда Анатолия Давыдова сыграет на
выезде с «Оренбургом», сибиряки в тот же день примут «Факел».
«Зенит-2» с четырьмя очками занимает 11-е место в турнирной таблице первенства, «Сибирь» с одним баллом идет на последнем 20-м месте.
Матч
Голы
Круговой 48 (1:0). Житнев 66 (1:1 - пен.). Андреев 89 (2:1).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Круговой, Пенчиков, Бугриев, Зуев, Камышев, Молло (Запрягаев, 82), Сиротов, Мусаев (Каккоев, ), Некрасов (Рукас, 90), Прудников (Андреев, 85)
Сибирь: Цыган, Гладышев, Мищенко, Кушнирук, Цховребов, Дегтярёв, Чеботару, Андреев (Беляев, 60), Галыш (Житнев, 46), Дудолев (Рухаиа, 46), Азаров (Макаренко, 71)
Предупреждения:
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
26 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция