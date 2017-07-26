Пресс-конференция главного тренера «Сибири» Сергея Кирсанова после матча с «Зенитом-2» длилась 10 секунд

Главный тренер «Сибири» Сергей кирсанов поделился мнением о поражении от «Зенита-2»(1:2) в матче 4-го тура ФНЛ.

- «Зенит-2» одержал заслуженную победу. Это единственный комментарий. Извините, я болею, у меня температура, - передает слова Кирсанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит-2» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. У петербуржцев отличились Данил Круговой и Никита Андреев. У госте - Максим Житнев, который реализовал пенальти.

В 5-м туре 30 июля команда Анатолия Давыдова сыграет на выезде с «Оренбургом», сибиряки в тот же день примут «Факел».

«Зенит-2» с четырьмя очками занимает 11-е место в турнирной таблице первенства, «Сибирь» с одним баллом идет на последнем 20-м месте.

