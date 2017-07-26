Пресс-конференция главного тренера «Сибири» Сергея Кирсанова после матча с «Зенитом-2» длилась 10 секунд
Главный тренер «Сибири» Сергей кирсанов поделился мнением о поражении от «Зенита-2»(1:2) в матче 4-го тура ФНЛ.
- «Зенит-2» одержал заслуженную победу. Это единственный комментарий. Извините, я болею, у меня температура, - передает слова Кирсанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит-2» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. У петербуржцев отличились Данил Круговой и Никита Андреев. У госте - Максим Житнев, который реализовал пенальти.
В 5-м туре 30 июля команда Анатолия Давыдова сыграет на выезде с «Оренбургом», сибиряки в тот же день примут «Факел».
«Зенит-2» с четырьмя очками занимает 11-е место в турнирной таблице первенства, «Сибирь» с одним баллом идет на последнем 20-м месте.
Матч
Голы
Круговой 48 (1:0). Житнев 66 (1:1 - пен.). Андреев 89 (2:1).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Круговой, Пенчиков, Бугриев, Зуев, Камышев, Молло (Запрягаев, 82), Сиротов, Мусаев (Каккоев, ), Некрасов (Рукас, 90), Прудников (Андреев, 85)
Сибирь: Цыган, Гладышев, Мищенко, Кушнирук, Цховребов, Дегтярёв, Чеботару, Андреев (Беляев, 60), Галыш (Житнев, 46), Дудолев (Рухаиа, 46), Азаров (Макаренко, 71)
Предупреждения:
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
26 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция