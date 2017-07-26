Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Майер6:3, 4:6, 6:4Кузнецов
Футбол  Динамо Киев3 : 1Янг Бойз
Водное поло  Россия4 : 5США
Футбол  Олимпиец1 : 0Химки
Футбол  Балтика3 : 0Тамбов
Футбол  Ницца0 : 0Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пресс-конференция главного тренера «Сибири» Сергея Кирсанова после матча с «Зенитом-2» длилась 10 секунд

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Сибири» Сергей кирсанов поделился мнением о поражении от «Зенита-2»(1:2) в матче 4-го тура ФНЛ.

- «Зенит-2» одержал заслуженную победу. Это единственный комментарий. Извините, я болею, у меня температура, - передает слова Кирсанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, «Зенит-2» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. У петербуржцев отличились Данил Круговой и Никита Андреев. У госте - Максим Житнев, который реализовал пенальти.

В 5-м туре 30 июля команда Анатолия Давыдова сыграет на выезде с «Оренбургом», сибиряки в тот же день примут «Факел».

«Зенит-2» с четырьмя очками занимает 11-е место в турнирной таблице первенства, «Сибирь» с одним баллом идет на последнем 20-м месте.

Матч

Зенит-2 - Сибирь - 2:1 (0:0)

Голы

Круговой 48 (1:0). Житнев 66 (1:1 - пен.). Андреев 89 (2:1).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Круговой, Пенчиков, Бугриев, Зуев, Камышев, Молло (Запрягаев, 82), Сиротов, Мусаев (Каккоев, ), Некрасов (Рукас, 90), Прудников (Андреев, 85)

Сибирь: Цыган, Гладышев, Мищенко, Кушнирук, Цховребов, Дегтярёв, Чеботару, Андреев (Беляев, 60), Галыш (Житнев, 46), Дудолев (Рухаиа, 46), Азаров (Макаренко, 71)

Предупреждения:

Мусаев, 52; Камышев, 64 - нет

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

26 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Йоан Молло: Я счастлив, ведь играю в «Зените», а не работаю в «Макдональдсе»Йоан Молло: Я счастлив, ведь играю в «Зените», а не работаю в «Макдональдсе»Полузащитник «Зенита» Йоан Молло – об игре в ФНЛ, конфликте с болельщиками и работе в «Макдональдсе».Молло затмил победу «Зенита-2»: его оскорбили, а он показал неприличный жестМолло затмил победу «Зенита-2»: его оскорбили, а он показал неприличный жестФранцузский полузащитник «Зенита» отправился в ФНЛ за игровой практикой, а в итоге он ругался с партнерами и болельщиками.Анатолий Давыдов: Молло может вернуться в основной состав «Зенита», если Манчини увидит его в своей философииГлавный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился мнением о победе над «Сибирью» (2:1) в матче 4-го тура ФНЛ.Йоан Молло: Я люблю фанатов «Зенита». У меня с ними все в порядкеПолузащитник «Зенита-2» Йоан Молло рассказал о конфликте с петербургскими фанатами в перерыве матча 4-го тура ФНЛ против «Сибири».«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне«Зенит-2» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.«Зенит-2» – «Сибирь». Молло выйдет в стартовом составеТренерский штаб «Зенита-2» определился с составом на матч 4-го тура ФНЛ против «Сибири».Сергей Кирсанов: Мы даже на ничью не наигралиГлавный тренер «Сибири» прокомментировал поражение от «Енисея» (0:1) в матче третьего тура первенства ФНЛ.Дмитрий Аленичев: Победили «Сибирь» благодаря характеру команды и самоотдаче игроковГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Сибирью» (1:0) в третьем туре ФНЛ.«Енисей» выиграл у «Сибири» в матче 3-го тура ФНЛФутболисты «Енисея» переиграли в гостях «Сибирь» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.Игорь Черевченко: Жаль, что «Балтика» подвела болельщиковГлавный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал ничейных исход во втором туре ФНЛ с «Сибирью» (0:0).«Балтика» и «Сибирь» сыграли вничью в матче 2-го тура первенства ФНЛФутболисты «Балтики» не смогли переиграть «Сибирь» в матче второго тура первенства ФНЛ.«Спартак-2» переиграл «Сибирь» в первом туре ФНЛФутболисты «Спартака-2» в первом туре ФНЛ переиграли в гостях «Сибирь» со счетом 2:1.Аравин перешел в «Сибирь»Бывший защитник «Тосно» Алексей Аравин подписал контракт с «Сибирью», сообщает официальный сайт клуба.Форвард «Кубани» Житнев на правах аренды перешел в «Сибирь»Нападающий «Кубани» Максим Житнев на правах аренды проведет следующий сезон в составе «Сибири».«Томь» на первом сборе проведет три контрольные встречиФутболисты «Томи» на первом сборе проведут три контрольные встречи, сообщает официальный сайт томской команды.«Сибирь» согласовала новый контракт с главным тренером Кирсановым«Сибирь» достигла договоренности о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Кирсановым, сообщается на официальном сайте клуба.Алексей Аравин: Новый контракт в «Тосно» мне не предложили, буду искать новую командуЗащитник «Тосно» Алексей Аравин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о своем будущем в клубе из Ленинградской области.Дмитрий Гунько: Возможно, на итоговом результате сказалось качество поляГлавный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги встречи с «Сибирью» (1:2) в заключительном туре первенства ФНЛ.Сергей Кирсанов: Еще сам не знаю, буду ли работать в следующем сезоне в «Сибири»Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком-2» в заключительном туре первенства ФНЛ.Сергей Кирсанов: Нашим футболистам мешает играть чрезмерная мера ответственностиГлавный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал поражение от команды «Волгарь» (0:4) в матче 35-го тура первенства ФНЛ.
Футбол
Андрей Тихонов: Высказал игрокам свое недовольство, многие из них присутствуют, а не играют
Футбол
Йоан Молло: Я люблю фанатов «Зенита». У меня с ними все в порядке
Футбол
«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне
Футбол
Вадим Васильев: У нас нет договоренности с «Реалом» по Мбаппе
все новости
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Сергей Кирсанов
Сергей Кирсановвсе новости