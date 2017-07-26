«Крылья Советов» уступили «Томи»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч четвертого тура первенства ФНЛ между «Крыльями
Советов» и «Томью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в
пользу «Томи».
В составе победителей единственный мяч забил
Анте Пулжич. «Томь» набрала первые три очка. У «Крыльев Советов» семь очков.
ФНЛ
4-й тур
Матч
Крылья Советов - Томь - 0:1 (0:1)
Голы
Пульич 29 (0:1).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Гаджибеков, Таранов, Ятченко, Голышев, Ланин, Ткачук, Мияилович, Георгиевский, Самодин, Алиев
Томь: Мелихов, Герасимов, Иванов, Олейник, Пульич, Гирдвайнис, Деобальд, Войдель, Макурин, Соболев, Саная
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
26 июля 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция
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