«Авангард» и «Спартак-2» сыграли вничью
Матч четвертого тура первенства ФНЛ между «Авангардом»
и «Спартаком-2» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В составе хозяев отличился Хызыр Аппаев. У
гостей гол в активе либерийца Сильвануса Нимели. «Спартак-2» имеет в активе
семь очков, «Авангард» - пять очков.
ФНЛ
4-й тур
Матч
Авангард - Спартак-2 - 1:1 (1:0)
Голы
Аппаев 23 (1:0). Нимели 83 (1:1).
Состав
Авангард: Саутин, Дашаев, Концедалов, Багаев, Петров (Газданов, 86), Синяев, Шогенов (Федчук, 57), Нетфуллин, Войнов А., Гурфов, Аппаев (Болов, 76)
Спартак-2: Максименко, Щербаков, Мамин, Шанбиев (Лихачёв, 47), Рассказов, Полубояринов (Сакала, 54), Леонтьев, Самсонов, Самбу (Ломовицкий, 69), Руденко, Давыдов
Предупреждения:
Синяев, 71; Петров, 84 - Щербаков, 22; Самбу, 59
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
26 июля 18:00, Трудовые резервы, Онлайн-трансляция