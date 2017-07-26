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Йоан Молло: Я люблю фанатов «Зенита». У меня с ними все в порядке

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло рассказал о конфликте с петербургскими фанатами в перерыве матча 4-го тура ФНЛ против «Сибири».

- Йоан, в перерыве у вас был конфликт с фанатами.
- С кем?

- С фанатами. 
- Я люблю фанатов «Зенита»! Это мой город, моя команда, у меня все в порядке с болельщиками, - передает слова Молло корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, в перерыве встречи Молло показал фанатам средний палец в ответ на оскорбления в свой адрес.

«Зенит-2» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. У петербуржцев отличились Данил Круговой и Никита Андреев, у гостей - Максим Житнев, который реализовал пенальти.

В 5-м туре 30 июля команда Анатолия Давыдова сыграет на выезде с «Оренбургом», сибиряки в тот же день примут «Факел».

«Зенит-2» с четырьмя очками занимает 11-е место в турнирной таблице первенства, «Сибирь» с одним баллом идет на последнем 20-м месте.

Матч

Зенит-2 - Сибирь - 2:1 (0:0)

Голы

Круговой 48 (1:0). Житнев 66 (1:1 - пен.). Андреев 89 (2:1).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Круговой, Пенчиков, Бугриев, Зуев, Камышев, Молло (Запрягаев, 82), Сиротов, Мусаев (Каккоев, ), Некрасов (Рукас, 90), Прудников (Андреев, 85)

Сибирь: Цыган, Гладышев, Мищенко, Кушнирук, Цховребов, Дегтярёв, Чеботару, Андреев (Беляев, 60), Галыш (Житнев, 46), Дудолев (Рухаиа, 46), Азаров (Макаренко, 71)

Предупреждения:

Мусаев, 52; Камышев, 64 - нет

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

26 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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