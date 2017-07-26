Йоан Молло: Я люблю фанатов «Зенита». У меня с ними все в порядке

Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло рассказал о конфликте с петербургскими фанатами в перерыве матча 4-го тура ФНЛ против «Сибири».

- Йоан, в перерыве у вас был конфликт с фанатами.

- С кем?



- С фанатами.

- Я люблю фанатов «Зенита»! Это мой город, моя команда, у меня все в порядке с болельщиками, - передает слова Молло корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в перерыве встречи Молло показал фанатам средний палец в ответ на оскорбления в свой адрес.

«Зенит-2» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. У петербуржцев отличились Данил Круговой и Никита Андреев, у гостей - Максим Житнев, который реализовал пенальти.

В 5-м туре 30 июля команда Анатолия Давыдова сыграет на выезде с «Оренбургом», сибиряки в тот же день примут «Факел».

«Зенит-2» с четырьмя очками занимает 11-е место в турнирной таблице первенства, «Сибирь» с одним баллом идет на последнем 20-м месте.

