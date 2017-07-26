Виолетта Скворцова: Не собиралась стоять на высшей ступени пьедестала и слушать чужой гимн
Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, завоевавшая
золото юниорского чемпионата Европы в тройном прыжке, объяснила, почему сошла с
пьедестала во время награждения, после того, как организаторы по ошибке
включили гимн другой страны.
– Стоя на пьедестале, поддалась эмоциям, – заявила Скворцова в
интервью RT на русском. – Так мечтала услышать гимн своей страны, готовилась к
этому. Понимала, что мой поступок может привести к серьезным санкциям,
понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения, но ничего не могла с
собой поделать.
Не собиралась стоять на высшей ступени пьедестала почета и слушать гимн чужой страны, поэтому тихо спустилась с нее и дослушала мелодию рядом с пьедесталом.
Не ожидала такого резонанса. Не думала, что мой поступок вызовет столь бурное обсуждение. Интернет, газеты, телевидение… Я не совершила ничего героического. Просто таковы были мои эмоции в тот момент. И этому повышенному вниманию к своей скромной персоне абсолютно не рада.