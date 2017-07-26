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В чемпионате Мексики среди женщин футболисткам запрещают гомосексуализм и беременность

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На официальном сайте организации FARE (Футбол против расизма в Европе) опубликованы данные о дискриминации игроков в женском чемпионате Мексики. В публикации ссылаются на данные мексиканского издания La Jornada.

Сообщается, что футболисткам запрещают беременеть во время действия контракта. Они дают обязательство не забеременеть в тот период, когда действует соглашение. Также контрактом запрещены гомосексуальные отношения между футболистками.

Со ссылкой на слова спортсменки, которая пожелала остаться неизвестной, организация сообщает, что в случае беременности и нарушения ограничения на гомосексуальные отношения контракты игроками расторгают. При этом официально Федерация футбола Мексики заявляет, что не поддерживает гомофобию в футболе.

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