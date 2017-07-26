В чемпионате Мексики среди женщин футболисткам запрещают гомосексуализм и беременность
На официальном сайте организации FARE (Футбол
против расизма в Европе) опубликованы данные о дискриминации игроков в женском
чемпионате Мексики. В публикации ссылаются на данные мексиканского издания La
Jornada.
Сообщается, что футболисткам запрещают беременеть
во время действия контракта. Они дают обязательство не забеременеть в тот
период, когда действует соглашение. Также контрактом запрещены гомосексуальные
отношения между футболистками.
Со ссылкой на слова спортсменки, которая
пожелала остаться неизвестной, организация сообщает, что в случае беременности
и нарушения ограничения на гомосексуальные отношения контракты игроками
расторгают. При этом официально Федерация футбола Мексики заявляет, что не
поддерживает гомофобию в футболе.
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