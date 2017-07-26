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Валерий Петраков: Ребята справились с задачей, голкипер наш отстоял на пятерку

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче четвертого тура первенства ФНЛ.

– Игра достаточно тяжелая. «Крылья» – команда с хорошей организацией игры. Нам было сложно найти какой-то противовес. У нас на поле было 11 боевых единиц, из игры никто не выбыл. Да, может быть, играли не очень зрелищно. Но для нас важнее был результат. Была установка играть строго от обороны и ребята справились с задачей. Голкипер наш отстоял на пятерку, он молодец.

– Как готовились к сопернику?
– Была теория, был просмотр. Заострил внимание на определенные моменты. Игроки прислушались.

– Какие задачи стоят перед вашей командой?
– Мы до конца не укомплектовались. Нам нужно приобрести минимум двух игроков.

– Есть ли у команды возможности усилиться?
– Мы постараемся сделать эти приобретения. Заявка заканчивается в конце августа. Серьезные коррективы произошли из-за травм. Некоторые игроки выбыли на полтора месяца.

Матч

Крылья Советов - Томь - 0:1 (0:1)

Голы

Пульич 29 (0:1).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Гаджибеков, Ятченко, Таранов, Голышев (Зотов, 46), Георгиевский (Кленкин, 64), Ланин, Мияилович, Ткачук (Корниленко, 42), Самодин, Алиев (Гоцук, 90)

Томь: Мелихов, Пульич, Гирдвайнис, Герасимов, Олейник, Иванов, Деобальд (Сасин, 76), Макурин (Большунов, 78), Войдель, Соболев (Гвинейский, 89), Саная

Судья:

Василий Казарцев (Россия)

Место и дата

26 июля 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция

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