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Тренер Gambit Esports: Ситуация с выигранным мэйджором от Zeus — это вообще как сказка

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Тренер Gambit Esports Михаил «Kane» Благин в интервью Cybersport.ru поделился эмоциями после победы команды на PGL Major Kraków 2017, а также рассказал о ближайших планах коллектива.

«Каждый день начинаю с мысли, что я чемпион мира. Трудно это в голове уложить. А в момент награждения были опустошение, удовлетворение, чувство счастья. Эмоции переполняют, но ты не можешь их выплеснуть. Плюс еще, конечно, все люди разные, кто-то более бурно будет праздновать, кто-то будет держать эмоции в себе. На сцене мы проявляли эмоции насколько могли, насколько у нас осталось сил.

Я вышел опустошенный, там замечательная атмосфера в зале, но накатывает ужасная усталость и желание просто подышать воздухом. Мне хотелось остаться там, наслаждаться, но в тоже время хотелось поскорее уединиться и просто подышать воздухом. Я все еще нервничал: мы все-таки это сделали, но все же очень переживали. Мы понимали, что это шанс, который нельзя упускать, что мы заслуживаем чемпионства на этом турнире. 

После этого нас встретили наши близкие игроки, менеджеры, девушки. Мы все вместе радовались, пофоткались и потом ребят забрали на интервью, а я просто хотел уединения, немножко все это переварить. Я просто пошел к отелю, там минут десять постоял. Около него нас встречало еще человек 100 фанатов. Они все кричали, мол, где же команды? Я ответил, что ждите, все будет. Никому не отказал в автографе или фото. Прошел этот круг почета, поднялся к себе в номер, завалился на кровать и слушал музыку. Потом подумал, что если и будет можно отметить, то сейчас.

Чтобы мозг работал максимально активно, ты ешь, но не плотно. Потом у тебя идет выброс энергии. Финал у нас был в 5, последний раз мы ели в 2, а закончился он где-то там в 9-10. На нервах ты есть не хочешь. Идет стрессовая нагрузка на организм. Есть и пить я не хотел, но понимал, что должен это сделать. Просто должен сегодня напиться и отметить победу. 

Мы еще долго общались с игроками, они все нас поздравляли. Ситуация с выигранным «мейджором» от Zeus — это вообще как сказка. Да и в целом вся ситуация как сказка для нас. Потом мы поехали на афтепати.

Финальный аккорд — это пяти- или десятилитровая бутылка шампанского, которую открывал Даня. Потом я все же попросил DJ скачать трек We Are The Champions. Я не знаю, если ли это видео, но мы танцевали и пели эту песню. После этого я слабо что помню. Но на самолет успел. 

Сейчас основной для нас турнир — DreamHack Masters Malmo. Скорее всего, мы не будем принимать участие в отборочных к ESL One New York. У нас проблемы с играми в онлайн, мы будем это фиксить. Хочется больше инвайтов в нынешней ситуации, так как мы действующие чемпионы мира. Очень хочется попасть на ECS в основной сезон и квалифицироваться на EPL. 

В определенный момент мы допустили на ESEA очень большую ошибку. Мы проиграли BIG, хотя были сильнее в тот момент. Настолько сильнее, что просто не могли себе позволить им проиграть. Но мы проиграли — из-за глупых неигровых ошибок. Мы обрекли себя еще на один сезон ESEA. Наша задача — выйти в высшую лигу EPL, квалифицироваться на ECS. Мы хотим принимать участие во всех крупных турнирах. Плюс будет ELEAGUE. Но все равно наш основной приоритет — LAN-турниры».

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