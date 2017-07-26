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Андрей Тихонов: Высказал игрокам свое недовольство, многие из них присутствуют, а не играют

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Томи» (0:1) в матче четвертого тура первенства ФНЛ.

«Сейчас в раздевалке я высказал футболистам свое недовольство игрой. Многие из них на поле присутствуют, а не играют. Некоторым нужно опуститься на землю, начать играть в футбол, а не ходить пешком.

В первом тайме при ужасной игре мы имели несколько хороших моментов для взятия ворот. Самодин с линии вратарской несколько раз пробил мимо ворот. Если бы мы забили, то во второй половине было бы легче. После перерыва «Крылья» стали играть интереснее. Но «Томь» оборонялась всей командой, и нам было тяжеловато.

Здесь нужно забивать голы. Иначе будет так, как было сегодня. Первый тайм мы провели ужасно. Это была моя вина. Я поговорил с футболистами. Надеюсь, они меня поняли. Будем разбираться, смотреть и делать выводы», - приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев».

Матч

Крылья Советов - Томь - 0:1 (0:1)

Голы

Пульич 29 (0:1).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Гаджибеков, Ятченко, Таранов, Голышев (Зотов, 46), Георгиевский (Кленкин, 64), Ланин, Мияилович, Ткачук (Корниленко, 42), Самодин, Алиев (Гоцук, 90)

Томь: Мелихов, Пульич, Гирдвайнис, Герасимов, Олейник, Иванов, Деобальд (Сасин, 76), Макурин (Большунов, 78), Войдель, Соболев (Гвинейский, 89), Саная

Судья:

Василий Казарцев (Россия)

Место и дата

26 июля 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция

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