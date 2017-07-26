Андрей Тихонов: Высказал игрокам свое недовольство, многие из них присутствуют, а не играют
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов
прокомментировал поражение от «Томи» (0:1) в матче четвертого тура первенства
ФНЛ.
«Сейчас в раздевалке я высказал футболистам свое
недовольство игрой. Многие из них на поле присутствуют, а не играют. Некоторым
нужно опуститься на землю, начать играть в футбол, а не ходить пешком.
В первом тайме при ужасной игре мы имели несколько хороших
моментов для взятия ворот. Самодин с линии вратарской несколько раз пробил мимо
ворот. Если бы мы забили, то во второй половине было бы легче. После перерыва
«Крылья» стали играть интереснее. Но «Томь» оборонялась всей
командой, и нам было тяжеловато.
Здесь нужно забивать голы. Иначе будет так, как было сегодня. Первый тайм мы провели ужасно. Это была моя вина. Я поговорил с футболистами. Надеюсь, они меня поняли. Будем разбираться, смотреть и делать выводы», - приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев».
Матч
Крылья Советов - Томь - 0:1 (0:1)
Голы
Пульич 29 (0:1).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Гаджибеков, Ятченко, Таранов, Голышев (Зотов, 46), Георгиевский (Кленкин, 64), Ланин, Мияилович, Ткачук (Корниленко, 42), Самодин, Алиев (Гоцук, 90)
Томь: Мелихов, Пульич, Гирдвайнис, Герасимов, Олейник, Иванов, Деобальд (Сасин, 76), Макурин (Большунов, 78), Войдель, Соболев (Гвинейский, 89), Саная
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
26 июля 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция