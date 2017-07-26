Ари и Джокович пропустят остаток года, ультиматум Неймару, средний палец Молло. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор
главных новостей сегодняшнего дня.
1. Сербский теннисист Новак Джокович пропустит
остаток года из-за травмы.
2. То же самое, видимо, предстоит и футболисту «Локомотива»
Ари. Официальный сайт «Локо» говорит о четырех месяцах без футбола, а Юрий
Семин дал понять, что не рассчитывает на игрока до конца первой половины
сезона.
3. Йоанн Молло в матче за «Зенит-2» показал
болельщикам средний палец.
4. «ПСЖ» ставит Неймару ультиматум и требует
поскорее определиться с будущим.
5. Хуан Лескано сменил «СКА-Хабаровск» на «Анжи».
Текст дня: Можно ли шагать вперед, топчась на месте?
Чего мы ждем от «Краснодара»?
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