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Ари и Джокович пропустят остаток года, ультиматум Неймару, средний палец Молло. Главные новости дня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Сербский теннисист Новак Джокович пропустит остаток года из-за травмы.

2. То же самое, видимо, предстоит и футболисту «Локомотива» Ари. Официальный сайт «Локо» говорит о четырех месяцах без футбола, а Юрий Семин дал понять, что не рассчитывает на игрока до конца первой половины сезона.

3. Йоанн Молло в матче за «Зенит-2» показал болельщикам средний палец.

4. «ПСЖ» ставит Неймару ультиматум и требует поскорее определиться с будущим.

5. Хуан Лескано сменил «СКА-Хабаровск» на «Анжи».

Текст дня: Можно ли шагать вперед, топчась на месте? Чего мы ждем от «Краснодара»?


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