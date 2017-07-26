Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Экс-чемпион мира, британо-ирландский боксер Тайсон Фьюри
объявил о своем уходе из профессионального спорта.
«В своей карьере в боксе я добился наивысших результатов,
это было невероятное путешествие. Хочу сказать спасибо всем тем, кто
поддерживал и верил в меня.
Очень надеюсь, что вам все это нравилось, как и мне. Конец, – написал боксер в инстаграме.
Напомним, на профессиональном ринге 28-летний спортсмен провел 25 поединков, 18 из которых завершились досрочной победой.
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