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Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира, британо-ирландский боксер Тайсон Фьюри объявил о своем уходе из профессионального спорта.

«В своей карьере в боксе я добился наивысших результатов, это было невероятное путешествие. Хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживал и верил в меня.

Очень надеюсь, что вам все это нравилось, как и мне. Конец, – написал боксер в инстаграме.

Напомним, на профессиональном ринге 28-летний спортсмен провел 25 поединков, 18 из которых завершились досрочной победой. 

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