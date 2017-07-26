Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Майер6:3, 4:6, 6:4Кузнецов
Футбол  Динамо Киев3 : 1Янг Бойз
Водное поло  Россия4 : 5США
Футбол  Олимпиец1 : 0Химки
Футбол  Балтика3 : 0Тамбов
Футбол  Ницца0 : 0Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Коутиньо просит «Ливерпуль» отпустить его в «Барселону»

Источник:  RAC1Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо хочет перейти в «Барселону». Об этом сообщает каталонское издание RAC1.

Сообщается, что бразилец общался с главным тренером Юргеном Клоппом и просил отпустить его в «Барселону». Это же издание ранее сообщило, что Филиппе договорился с «Барсой» об условиях личного контракта. Теперь для перехода не хватает только согласия «Ливерпуля».

Напомним, 25-летний футболист перешел в английскую команду из «Интера» зимой 2013 года, с тех пор Филиппе сыграл за «красных» в 181-м матче, забил 42 мяча и отдал 37 результативных передач.

Transfermarkt.de оценивает стоимость бразильца в 45 миллионов евро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ари и Джокович пропустят остаток года, ультиматум Неймару, средний палец Молло. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.В Бразилии закрыли дело против Неймара по неуплате налоговС нападающего «Барселоны» Неймара сняты обвинения в неуплате налогов. Об это сообщают испанские СМИ.«ПСЖ» выдвинул ультиматум НеймаруРуководство «ПСЖ» выдвинуло ультиматум форварду «Барселоны» Неймару. Они настаивают, чтобы бразилец поскорее определился со своим будущим.Арда Туран может вернуться в «Галатасарай»«Барселона» планирует отдать в аренду стамбульскому «Галатасараю» полузащитника Арда Турана.Юрген Клопп: «Ливерпуль» не боится тратить много денег на трансферыГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферной политике клуба.Жерар Пике: Неймар не должен играть в чемпионате ФранцииЗащитник «Барселоны» Жерар Пике отговаривает одноклубника Неймара от перехода во французский «ПСЖ».Эмери и Кавани прокомментировали возможный переход Неймара в «ПСЖ»Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери на пресс-конференции в преддверии матча с «Ювентусом» отказался комментировать слухи о переходе форварда «Барселоны» Неймара.«Барселона» согласовала условия личного контракта с Коутиньо«Барселона» согласовала условия личного контракта с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает каталонское издание RAC1.Инсинье или Дибала могут заменить Неймара в «Барселоне»«Барселона» начала поиск потенциальной замены для Неймара. Форвард, возможно, покинет команду.Лоран Блан: С Неймаром «ПСЖ» сможет стать одним из величайших клубов ЕвропыБывший главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан прокомментировал возможный переход нападающего «Барселоны» Неймара во французский клуб.Пике заявил, что Неймар останется в «Барселоне»Защитник «Барселоны» Жерар Пике в своем твиттере выложил фотографию с нападающим команды Неймаром. Он заявил, что бразилец не покинет «Барсу».Роналду советует Неймару дождаться предложения «Манчестер Юнайтед»Лидер «Реала» Криштиану Роналду посоветовал нападающему «Барселоны» Неймару не спешить подписывать контракт с «ПСЖ».«ПСЖ» может выплатить 222 млн евро за Неймара через фонд катарских владельцевСтали известны детали возможного перехода нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ». Об этом информирует Marca.Крэйг Шекспир: Мы проиграли «Ливерпулю», но я горжусь игроками «Лестера»Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал исход финала Кубка английской лиги, который состоялся в Гонконге.Эрнесто Вальверде: «Барселоне» не обойтись без НеймараГлавный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил важность для команды нападающего Неймара.Дубль Неймара принес победу «Барселоне» в матче с «Ювентусом»В рамках Международного кубка чемпионов «Барселона» в США обыграл «Ювентус» со счетом 2:1.Тиаго Мотта: Мы будем очень рады, если Неймар перейдет в «ПСЖ»Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Барселоны» Неймара во французский клуб.Неймар известил президента «Барселоны» о своем намерении перейти в «ПСЖ»Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу провел встречу с форвардом Неймаром, который может перейти в «ПСЖ» нынешним летом.Массимо Аллегри: Я не боюсь ухода Дибалы из «Ювентуса» в «Барселону»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о том, что аргентинский форвард Пауло Дибала может перейти в «Барселону» нынешним летом.Годовая зарплата Неймара в «ПСЖ» может составить 30 миллионов евроПо информации ESPN, форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар уже согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта.
Футбол
Андрей Тихонов: Высказал игрокам свое недовольство, многие из них присутствуют, а не играют
Футбол
Йоан Молло: Я люблю фанатов «Зенита». У меня с ними все в порядке
Футбол
«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне
Футбол
Вадим Васильев: У нас нет договоренности с «Реалом» по Мбаппе
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньовсе новости