Коутиньо просит «Ливерпуль» отпустить его в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо хочет перейти в «Барселону». Об этом сообщает каталонское издание RAC1.

Сообщается, что бразилец общался с главным тренером Юргеном Клоппом и просил отпустить его в «Барселону». Это же издание ранее сообщило, что Филиппе договорился с «Барсой» об условиях личного контракта. Теперь для перехода не хватает только согласия «Ливерпуля».

Напомним, 25-летний футболист перешел в английскую команду из «Интера» зимой 2013 года, с тех пор Филиппе сыграл за «красных» в 181-м матче, забил 42 мяча и отдал 37 результативных передач.

Transfermarkt.de оценивает стоимость бразильца в 45 миллионов евро.