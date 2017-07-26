Коутиньо просит «Ливерпуль» отпустить его в «Барселону»
Источник: RAC1Комментарии
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо хочет
перейти в «Барселону». Об этом сообщает каталонское
издание RAC1.
Сообщается, что бразилец общался с главным
тренером Юргеном Клоппом и просил отпустить его в «Барселону».
Это же издание ранее сообщило, что Филиппе договорился с «Барсой» об условиях
личного контракта. Теперь для перехода не хватает только согласия «Ливерпуля».
Напомним,
25-летний футболист перешел в английскую команду из «Интера» зимой 2013 года, с
тех пор Филиппе сыграл за «красных» в 181-м матче, забил 42 мяча и отдал 37
результативных передач.
Transfermarkt.de оценивает стоимость бразильца в 45 миллионов
евро.
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