Пловцы США на ЧМ победили с мировым рекордом в смешанной эстафете 4х100, Россия – 6-я
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках финала чемпионата мира по водным видам спорта
пловцы сборной США одержали победу с мировым рекордом в смешанной
комбинированной эстафете 4х100.
Американцы преодолели дистанцию за 3 минуты 38,56 секунды,
установив новый рекорд мира. Ранее мировой рекорд был обновлен в квалификации в
этом виде программы, когда команда США проплыла эстафету с результатом 3 минуты
40,28 секунды.
Серебро досталось пловцам сборной Австралии, результат
которых - 3 минуты 41,21 секунды. Бронза у канадцев (3.41,25).
Сборная России в составе Григория Тарасевича, Кирилла
Пригоды, Светланы Чимровой и Вероники Поповой показала шестой результат - 3
минуты 43,02 секунды.
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