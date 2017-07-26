Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Майер6:3, 4:6, 6:4Кузнецов
Футбол  Динамо Киев3 : 1Янг Бойз
Водное поло  Россия4 : 5США
Футбол  Олимпиец1 : 0Химки
Футбол  Балтика3 : 0Тамбов
Футбол  Ницца0 : 0Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аяз Гулиев: Мог остаться в «Спартаке», но не хотел рисковать

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев, права на которого принадлежат «Спартаку», объяснил, почему вновь ушел в аренду.

– Это лето вы начали в «Спартаке». Был ли шанс остаться?
– Был. В принципе меня оставляли, но я понимал, что сейчас больше шансов играть именно в аренде. Поэтому попросил «Спартак» отпустить, – говорит Гулиев.

– С Каррерой разговаривали перед уходом?
– В основном говорил агент. После травмы Зобнина начались разговоры, что на сборы меня берут, а там будет видно. Но я не захотел рисковать – сборы летом короткие, сезон совсем скоро начинается. Было непонятно, буду играть, не буду. А в «Анжи» прошлой весной стабильно отыграл, меня здесь хорошо знают. Поэтому решил вот так.

– С агентом давно знакомы?
– Еще с академии. Он мне очень помогает, говорит, чтобы я о разных околофутбольных вещах не думал, а только играл и прогрессировал. Подсказывает, в чем надо прибавлять, приводит мнения разных специалистов.

Полное интервью с Аязом Гулиевым – завтра на сайте «Советского спорта»!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛЖонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Аяз Гулиев: В сборную Азербайджана зовут до сих порПолузащитник «Анжи» Аяз Гулиев, права на которого принадлежат «Спартаку» – о возможности играть за сборную Азербайджана.Йоан Молло: Я счастлив, ведь играю в «Зените», а не работаю в «Макдональдсе»Йоан Молло: Я счастлив, ведь играю в «Зените», а не работаю в «Макдональдсе»Полузащитник «Зенита» Йоан Молло – об игре в ФНЛ, конфликте с болельщиками и работе в «Макдональдсе».Ловчев: «Зениту» предлагали Романцева, когда тот уже не работал в «Спартаке»Ловчев: «Зениту» предлагали Романцева, когда тот уже не работал в «Спартаке»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о прошлом и нынешнем «Зенита».Ари и Джокович пропустят остаток года, ультиматум Неймару, средний палец Молло. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Музыка дверей. Николай Яременко об абсурдных решениях КДКМузыка дверей. Николай Яременко об абсурдных решениях КДКГлавный редактор «Советского спорта» Николай Яременко иронизирует над абсурдными решениями КДК РФС.«Зенит» интересуется защитником «Лиона» МамманаИнтерес к защитнику «Лиона» Эмануэлю Маммана проявляет «Зенит». Петербургский клуб рассматривает 21-летнего аргентинца как один из возможных вариантов усиления центра обороны.Тульский «Арсенал» оштрафован за неправильный выход игроков из автобусаТульский «Арсенал» получил штраф от КДК РФС за то, что его игроки неправильно вышли из автобуса. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.Футбол и деньги. Для «Спартака» – мелочь, для ЦСКА – вопрос жизни и смертиФутбол и деньги. Для «Спартака» – мелочь, для ЦСКА – вопрос жизни и смерти«Советский спорт» читает, сколько могут получить российские клубы в еврокубках.«Локомотив»: Ари перенес операцию и пропустит около четырех месяцев«Локомотив» сообщил о состоянии здоровья бразильского нападающего Ари.Юрий Семин: «Локомотив» не рассчитывает на Ари в первой части сезона из-за травмыФорвард «Локомотива» Ари не сыграет за команду до конца нынешнего года в связи с травмой. Об этом сообщил главный тренер «Локо» Юрий Семин.Бразилец Исмаэл близок к переходу в «Ахмат»Грозненский «Ахмат» может в ближайшее время подписать бразильского полузащитника Исмаэла. Сейчас он выступает за шведский «Кальмар».Лескано покинул «СКА-Хабаровск» и перешел в «Анжи»«СКА-Хабаровск» объявил об уходе аргентинского нападающего Хуана Лескано. Также сообщается, что он станет игроком «Анжи».Новосельцев в ближайшее время может стать игроком «Локомотива»Как стало известно «Советскому спорту», защитник «Зенита» Иван Новосельцев в ближайшее время может стать игроком «Локомотива».Квинси Промес попросил фанатов о поддержкеНападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал обращение к фанатам красно-белых.Аргентинский журналист: «Зенит» не будет отдавать Ригони в аренду в «Ривер Плейт»«Зенит» планирует приобрести полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. Аргентинский журналист Эрнан Кастильо опроверг информацию о том, что «Зенит» после трансфера отдаст его в аренду в другой клуб из Аргентины – «Ривер Плейт».Синдром Денисова? Почему не играет ни «Спартак», ни ГлушаковСиндром Денисова? Почему не играет ни «Спартак», ни ГлушаковГлавное развлечение недели перед третьим туром чемпионата России по футболу – гадать, куда же делась чемпионская игра «Спартака».Гончаренко завел Хамелеона. Знает ли о таком зверьке Каррера?Гончаренко завел Хамелеона. Знает ли о таком зверьке Каррера?Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев впечатлен не столько игрой ЦСКА с АЕКом, сколько его преображением.Защитник Ингасон возобновил тренировки с «Ростовом»Исландский защитник «Ростова» Сверрир Ингасон возобновил тренировки с донским клубом.«Зенит» отпустил «чечено» и обстучал Манчини, Акинфеев и прервал серию, и нет«Зенит» отпустил «чечено» и обстучал Манчини, Акинфеев и прервал серию, и нетВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
Андрей Тихонов: Высказал игрокам свое недовольство, многие из них присутствуют, а не играют
Футбол
Йоан Молло: Я люблю фанатов «Зенита». У меня с ними все в порядке
Футбол
«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне
Футбол
Вадим Васильев: У нас нет договоренности с «Реалом» по Мбаппе
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Аяз Гулиев
Аяз Гулиеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости