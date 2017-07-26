Аяз Гулиев: Мог остаться в «Спартаке», но не хотел рисковать

Полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев, права на которого принадлежат «Спартаку», объяснил, почему вновь ушел в аренду.

– Это лето вы начали в «Спартаке». Был ли шанс остаться?

– Был. В принципе меня оставляли, но я понимал, что сейчас больше шансов играть именно в аренде. Поэтому попросил «Спартак» отпустить, – говорит Гулиев.

– С Каррерой разговаривали перед уходом?

– В основном говорил агент. После травмы Зобнина начались разговоры, что на сборы меня берут, а там будет видно. Но я не захотел рисковать – сборы летом короткие, сезон совсем скоро начинается. Было непонятно, буду играть, не буду. А в «Анжи» прошлой весной стабильно отыграл, меня здесь хорошо знают. Поэтому решил вот так.

– С агентом давно знакомы?

– Еще с академии. Он мне очень помогает, говорит, чтобы я о разных околофутбольных вещах не думал, а только играл и прогрессировал. Подсказывает, в чем надо прибавлять, приводит мнения разных специалистов.

Полное интервью с Аязом Гулиевым – завтра на сайте «Советского спорта»!