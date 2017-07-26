Киевское «Динамо» обыграло «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первый матч третьего раунда квалификации Лиги
чемпионов между киевским «Динамо» и швейцарским клубом «Янг Бойз» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Динамо».
Счет в матче отрыл Андрей Ярмоленко. Он же
затем отдал голевую передачу Дьемерси Мбокани, который удвоил счет. У швейцарцев отличился Кристиан Фаснахт, после чего третий мяч забил Денис Гармаш. Ответная
игра состоится в Швейцарии 2 августа.
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Первый матч
Матч
Динамо К - Янг Бойз - 3:1 (2:0)
Голы
Ярмоленко 15 (1:0). Мбокани 34 (2:0). Гармаш 90 (3:0). Фасснахт 90 (3:1).
Место и дата
26 июля 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
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