В первом туре серии А «Ювентус» примет «Кальяри», «Рома» – «Аталанту», а «Интер» – «Фиорентину»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
По итогам жеребьевки стал известен календарь матчей
чемпионата Италии в сезоне–2017/18.
В матче первого тура серии А действующий чемпион страны «Ювентус»
примет «Кальяри», а сам чемпионат будет открыт игрой «Аталанта» – «Рома».
Сезон–2017/18 стартует 19 августа и завершится 20 мая 2018
года, что раньше обычного. Это сделано для того, чтобы сборная Италии смогла
подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в России.
Полностью первый тур выглядит следующим образом:
«Аталанта» – «Рома»
«Болонья» – «Торино»
«Кротоне» – «Милан»
«Верона» – «Наполи»
«Интер» – «Фиорентина»
«Ювентус» – «Кальяри»
«Лацио» – СПАЛ
«Сампдория» – «Беневенто»
«Сассуоло» – «Дженоа»
«Удинезе» – «Кьево»
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