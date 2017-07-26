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В первом туре серии А «Ювентус» примет «Кальяри», «Рома» – «Аталанту», а «Интер» – «Фиорентину»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По итогам жеребьевки стал известен календарь матчей чемпионата Италии в сезоне–2017/18.

В матче первого тура серии А действующий чемпион страны «Ювентус» примет «Кальяри», а сам чемпионат будет открыт игрой «Аталанта» – «Рома».

Сезон–2017/18 стартует 19 августа и завершится 20 мая 2018 года, что раньше обычного. Это сделано для того, чтобы сборная Италии смогла подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в России.

Полностью первый тур выглядит следующим образом:

«Аталанта» – «Рома»
«Болонья» – «Торино»
«Кротоне» – «Милан»
«Верона» – «Наполи»
«Интер» – «Фиорентина»
«Ювентус» – «Кальяри»
«Лацио» – СПАЛ
«Сампдория» – «Беневенто»
«Сассуоло» – «Дженоа»
«Удинезе» – «Кьево»

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