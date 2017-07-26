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«Зальцбург» и «Риека» сыграли вничью в квалификации Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Риекой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Хорватский клуб вышел вперед на 30-й минуте благодаря удару Марио Гаврановича. «Зальцбург» отыгрался благодаря голу Хи Чхан Хвана на 49-й минуте. Ответная игра состоится в Хорватии 2 августа.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

Первый матч

Матч

Зальцбург - Риека - 1:1 (0:0)

Место и дата

26 июля 19:45, Зальцбург Арена, Онлайн-трансляция


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