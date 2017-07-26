«Зальцбург» и «Риека» сыграли вничью в квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первый матч третьего раунда квалификации Лиги
чемпионов между «Зальцбургом» и «Риекой» завершился вничью. Итоговый счет матча
– 1:1.
Хорватский клуб вышел вперед на 30-й минуте
благодаря удару Марио Гаврановича. «Зальцбург» отыгрался благодаря голу Хи Чхан
Хвана на 49-й минуте. Ответная игра состоится в Хорватии 2 августа.
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Первый матч
Матч
Место и дата
26 июля 19:45, Зальцбург Арена, Онлайн-трансляция
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