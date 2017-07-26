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Жулиано: Россия готова к чемпионату мира лучше, чем Бразилия в 2014-м

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от жизни в Петербурге, куда он переехал летом 2016 года.

– Я влюбился в Питер. Здесь отличные места для прогулок, парки, рестораны, музеи… Эрмитаж – кажется, один из самых больших музеев мира, верно? Обойти его весь я пока, конечно, не успел. Но всем о нем рассказываю и рекомендую посетить.

О других городах России мне говорить сложно: я видел в основном только отели и стадионы – кстати, немало новых стадионов, и это радует. Думаю, Россия проведет чемпионат мира на высоком уровне. По крайней мере, страна готова к нему лучше, чем была Бразилия в 2014 году. Конечно, надо поработать над инфраструктурой, но все будет в порядке.

Стадион в Санкт-Петербурге – отличный. Когда мы впервые играли на нем, были проблемы с полем, но его поменяли, и мы уже оценили, что теперь оно значительно лучше. Атмосфера на последнем матче была потрясающей, много болельщиков, отличная поддержка, очень хорошо их слышно. Я доволен, что мы теперь там играем, – приводит слова Жулиано официальный сайт ФИФА.

Напомним, Бразилия принимала чемпионат мира в 2014 году, турнир проводился в 12 городах. Чемпионом мира стала сборная Германии, победившая в финале Аргентину (1:0 ДВ). Третье место заняла голландская сборная, которая обыграла в матче за бронзовые медали хозяев турнира (0:3).

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград и Екатеринбург. 

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