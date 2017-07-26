Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Майер6:3, 4:6, 6:4Кузнецов
Футбол  Динамо Киев3 : 1Янг Бойз
Водное поло  Россия4 : 5США
Футбол  Олимпиец1 : 0Химки
Футбол  Балтика3 : 0Тамбов
Футбол  Ницца0 : 0Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Балтика» разгромила «Тамбов» и поднялась на второе место в ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура первенства ФНЛ «Балтика» на домашнем поле разгромила «Тамбов» со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Кирилл Погребняк, Алишер Джалилов и Дмитрий Скопинцев.

Калининградцы с десятью очками поднялись на второе место в турнирной таблице, а «Тамбов» расположился на 14-й строчке, имея в активе три балла.

В следующем туре «Балтика» 1 августа на выезде сыграет с командой «Спартак-2», а подопечные Андрея Талалаева двумя днями ранее примут «Енисей».

ФНЛ
4-й тур 

Матч

Балтика - Тамбов - 3:0 (2:0)

Голы

Погребняк 3 (1:0). Джалилов А. 31 (2:0). Скопинцев 52 (3:0).

Состав

Балтика: Помазан, Тимошин, Черенчиков, Логашов, Каленкович (Джалилов И., 72), Джалилов А., Свежов, Скопинцев, Шешуков, Погребняк (Бурмистров, 76), Себаи

Тамбов: Смирнов, Горбатюк, Гультяев, Быстров, Шевчук (Гафар, 75), Рыбин, Трусевич, Рыжков (Чернышов, 46), Мурнин (Дутов, 55), Кухарчук (Скворцов, 35), Часовских

Предупреждения:

Каленкович, 42; Черенчиков, 42; Логашов, 47; Погребняк, 70 - Рыжков, 36; Быстров, 43; Трусевич, 56

Судья:

Лаша Верулидзе (Россия)

Место и дата

26 июля 20:00, Балтика, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кубань» с минимальным счетом переиграла «Шинник»В матче четвертого тура первенства ФНЛ «Кубань» дома переиграла «Шинник» со счетом 1:0.Йоан Молло: Я счастлив, ведь играю в «Зените», а не работаю в «Макдональдсе»Йоан Молло: Я счастлив, ведь играю в «Зените», а не работаю в «Макдональдсе»Полузащитник «Зенита» Йоан Молло – об игре в ФНЛ, конфликте с болельщиками и работе в «Макдональдсе».ФНЛ. 4-й тур. «Енисей» обыграл «Оренбург», «Зенит-2» победил «Сибирь» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей четвертого тура чемпионата России по футболу.«Факел» с минимальным счетом обыграл «Тюмень»Матч четвертого тура первенства ФНЛ между «Факелом» и «Тюменью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Факела».Молло затмил победу «Зенита-2»: его оскорбили, а он показал неприличный жестМолло затмил победу «Зенита-2»: его оскорбили, а он показал неприличный жестФранцузский полузащитник «Зенита» отправился в ФНЛ за игровой практикой, а в итоге он ругался с партнерами и болельщиками.Андрей Тихонов: Высказал игрокам свое недовольство, многие из них присутствуют, а не играютГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Томи» (0:1) в матче четвертого тура первенства ФНЛ.Анатолий Давыдов: Молло может вернуться в основной состав «Зенита», если Манчини увидит его в своей философииГлавный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился мнением о победе над «Сибирью» (2:1) в матче 4-го тура ФНЛ.Валерий Петраков: Ребята справились с задачей, голкипер наш отстоял на пятеркуГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче четвертого тура первенства ФНЛ.Йоан Молло: Я люблю фанатов «Зенита». У меня с ними все в порядкеПолузащитник «Зенита-2» Йоан Молло рассказал о конфликте с петербургскими фанатами в перерыве матча 4-го тура ФНЛ против «Сибири».Пресс-конференция главного тренера «Сибири» Сергея Кирсанова после матча с «Зенитом-2» длилась 10 секундГлавный тренер «Сибири» Сергей кирсанов поделился мнением о поражении от «Зенита-2»(1:2) в матче 4-го тура ФНЛ.«Авангард» и «Спартак-2» сыграли вничьюМатч четвертого тура первенства ФНЛ между «Авангардом» и «Спартаком-2» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Крылья Советов» уступили «Томи»Матч четвертого тура первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Томью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Томи».«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне«Зенит-2» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.Дмитрий Аленичев: Вдвойне приятно победить команду, которая ставит задачу выхода в премьер-лигуГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 4-го тура ФНЛ.Темури Кецбая: Сегодня игра шла до первой ошибки, допустили, к сожалению, ее мыГлавный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая прокомментировал поражение от «Енисея» (0:2) в матче 4-го тура ФНЛ.Йоан Молло показал болельщикам «Зенита» средний палец (фото)В перерыве матча «Зенит-2» - «Сибирь» полузащитник петербургской команды Йоан Молло показал неприличный жест.«Динамо СПб» крупно уступило «Ротору» и потерпело первое поражение в сезонеПетербургское «Динамо» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ проиграло «Ротору» со счетом 0:3.«Зенит-2» – «Сибирь». Молло выйдет в стартовом составеТренерский штаб «Зенита-2» определился с составом на матч 4-го тура ФНЛ против «Сибири».«Енисей» обыграл «Оренбург» благодаря дублю КозловаМатч четвертого тура первенства ФНЛ между «Енисеем» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Енисея».Первая серьезная проверка для Аленичева. Анонс 4-го тура ФНЛПервая серьезная проверка для Аленичева. Анонс 4-го тура ФНЛ«Советский спорт» анонсирует самое интересное из четвертого тура ФНЛ.
Футбол
Андрей Тихонов: Высказал игрокам свое недовольство, многие из них присутствуют, а не играют
Футбол
Йоан Молло: Я люблю фанатов «Зенита». У меня с ними все в порядке
Футбол
«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне
Футбол
Вадим Васильев: У нас нет договоренности с «Реалом» по Мбаппе
все новости
Балтика
Балтикакалендарьстатистика
Тамбов
Тамбовкалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости