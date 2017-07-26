«Балтика» разгромила «Тамбов» и поднялась на второе место в ФНЛ
В матче четвертого
тура первенства ФНЛ «Балтика» на домашнем поле разгромила «Тамбов» со счетом
3:0.
В составе победителей голами отметились Кирилл Погребняк,
Алишер Джалилов и Дмитрий Скопинцев.
Калининградцы с десятью очками поднялись на второе место в
турнирной таблице, а «Тамбов» расположился на 14-й строчке, имея в активе три
балла.
В следующем туре «Балтика» 1 августа на выезде сыграет с
командой «Спартак-2», а подопечные Андрея Талалаева двумя днями ранее примут «Енисей».
ФНЛ
4-й тур
Матч
Голы
Погребняк 3 (1:0). Джалилов А. 31 (2:0). Скопинцев 52 (3:0).
Состав
Балтика: Помазан, Тимошин, Черенчиков, Логашов, Каленкович (Джалилов И., 72), Джалилов А., Свежов, Скопинцев, Шешуков, Погребняк (Бурмистров, 76), Себаи
Тамбов: Смирнов, Горбатюк, Гультяев, Быстров, Шевчук (Гафар, 75), Рыбин, Трусевич, Рыжков (Чернышов, 46), Мурнин (Дутов, 55), Кухарчук (Скворцов, 35), Часовских
Предупреждения:
Каленкович, 42; Черенчиков, 42; Логашов, 47; Погребняк, 70 - Рыжков, 36; Быстров, 43; Трусевич, 56
Судья:
Лаша Верулидзе (Россия)
Место и дата
26 июля 20:00, Балтика, Онлайн-трансляция