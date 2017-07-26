«Балтика» разгромила «Тамбов» и поднялась на второе место в ФНЛ

В матче четвертого тура первенства ФНЛ «Балтика» на домашнем поле разгромила «Тамбов» со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Кирилл Погребняк, Алишер Джалилов и Дмитрий Скопинцев.

Калининградцы с десятью очками поднялись на второе место в турнирной таблице, а «Тамбов» расположился на 14-й строчке, имея в активе три балла.

В следующем туре «Балтика» 1 августа на выезде сыграет с командой «Спартак-2», а подопечные Андрея Талалаева двумя днями ранее примут «Енисей».

ФНЛ

4-й тур