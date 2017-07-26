«Кубань» с минимальным счетом переиграла «Шинник»
В матче четвертого тура первенства ФНЛ «Кубань» дома
переиграла «Шинник» со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей на 69-й минуте забил
Никита Маляров.
Краснодарцы с шестью очками поднялись на 10-е место, а «Шинник»
расположился на седьмой строчке, имея в активе на один балл больше.
В следующем туре подопечные Евгения Калешина 30 июля на
выезде сыграют с «Динамо Спб», а ярославцы в этот же день сыграют с командой «Луч-Энергия».
ФНЛ
4-й тур
Матч
Голы
Маляров 69 (1:0).
Состав
Кубань: Дюпин, Смирнов, Байрыев (Бугаев, 51), Лобкарёв, Клещенко, Марков, Коновалов, Гай (Якуба, 57), Алейник, Пономарёв (Маляров, 62), Обухов
Шинник: Яшин, Евсеев, Нарылков, Кагермазов, Щадин, Самойлов, Шайморданов, Ятченко, Дроздов, Земсков (Фатихов, 70), Низамутдинов (Камилов, 59)
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
26 июля 20:00, Кубань, Онлайн-трансляция