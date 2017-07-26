«Кубань» с минимальным счетом переиграла «Шинник»

В матче четвертого тура первенства ФНЛ «Кубань» дома переиграла «Шинник» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей на 69-й минуте забил Никита Маляров.

Краснодарцы с шестью очками поднялись на 10-е место, а «Шинник» расположился на седьмой строчке, имея в активе на один балл больше.

В следующем туре подопечные Евгения Калешина 30 июля на выезде сыграют с «Динамо Спб», а ярославцы в этот же день сыграют с командой «Луч-Энергия».

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4-й тур