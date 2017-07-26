«Хапоэль» (Беэр-Шева) обыграл «Лудогорец» в квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первый матч третьего раунда квалификации Лиги
чемпионов между израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы и болгарским «Лудогорцем»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Хапоэля».
В составе победителей отличились Энтони
Нвакаеме и Михаэль Охана. Ответная игра состоится в Болгарии 2 августа.
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Первый матч
Матч
Хапоэль Б-Ш - Лудогорец - 2:0 (0:0)2-й тайм
Место и дата
26 июля 20:00, Тернер Стэдиум, Онлайн-трансляция
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