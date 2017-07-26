Алексей «j4» Липай: Virtus.pro могут побороться за чемпионство на The International 2017

Капитан HellRaisers Алексей «j4» Липай в интервью сайту организации рассказал, как состоялся переход в HellRaisers, оценил шансы Virtus.pro на The International 2017, а также поделился планами на ближайшую неделю.

«Еще во время квалификаций со мной связался представитель организации и сообщил об интересе к нашему составу. После отборов же перешли к более предметному разговору. Изначально склонялись к другим вариантам, но подкупило желание организации идти на компромисс и контакт. Как нам кажется, обе стороны заинтересованы в долгосрочном и плодотворном сотрудничестве.



Virtus.pro очень сильны сейчас, вижу их в ТОП-4, а там уже все зависит от многих факторов. Могут побороться за чемпионство.



Сейчас вкатываемся в часовой пояс. Думаю, что к началу ивента все будут полностью адаптированы и смогут сфокусироваться на своей игре».

Напомним, что 20 июля HellRaisers объявила о подписании состава Planet Dog. Ранее коллектив выиграл европейскую квалификациию к The International 2017.

Источник