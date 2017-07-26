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Сборная России по фехтованию заняла второе место в общем зачете чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В немецком Лейпциге завершился чемпионат мира по фехтованию, в котором было разыграно 12 комплектов медалей.

По итогам турнира сборная России, завоевавшая три золота и три бронзы, расположилась на втором месте общекомандного зачета.

Первое место досталось итальянцам, в копилке которых четыре золотых медали, одна серебряная и четыре бронзовых. Третье место заняли южнокорейцы, получившие одно золото и два серебра.

Напомним, золото России принесли рапиристка Инна Дериглазова, шпажистка Татьяна Гудкова и рапирист Дмитрий Жеребченко. Бронзу – саблистка Камиля Ибрагимова и две команды – шпажисты(Павел Сухов, Сергей Ходос, Никита Глазков, Антон Глебко) и рапиристки (Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Светлана Трипапина, Аделина Загидуллина).

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