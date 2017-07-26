Сборная России по фехтованию заняла второе место в общем зачете чемпионата мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В немецком Лейпциге завершился чемпионат мира по фехтованию,
в котором было разыграно 12 комплектов медалей.
По итогам турнира сборная России, завоевавшая три золота и
три бронзы, расположилась на втором месте общекомандного зачета.
Первое место досталось итальянцам, в копилке которых четыре
золотых медали, одна серебряная и четыре бронзовых. Третье место заняли
южнокорейцы, получившие одно золото и два серебра.
Напомним, золото России принесли рапиристка Инна
Дериглазова, шпажистка Татьяна Гудкова и рапирист Дмитрий Жеребченко. Бронзу –
саблистка Камиля Ибрагимова и две команды – шпажисты(Павел Сухов, Сергей
Ходос, Никита Глазков, Антон Глебко) и рапиристки (Инна Дериглазова, Анастасия
Иванова, Светлана Трипапина, Аделина Загидуллина).
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