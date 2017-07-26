Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Майер6:3, 4:6, 6:4Кузнецов
Футбол  Динамо Киев3 : 1Янг Бойз
Водное поло  Россия9 : 14США
Футбол  Олимпиец1 : 0Химки
Футбол  Балтика3 : 0Тамбов
Футбол  Ницца1 : 1Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ренн» заплатил 17 миллионов евро за 19-летнего вингера «Метца»

Источник:  ФК «Ренн»Комментарии
«Ренн» заплатил 17 миллионов евро за 19-летнего вингера «Метца»
Фото: ФК «Ренн»

Вингер «Метца» Исмаила Сарр перешел в «Ренн», сообщает официальный сайт красно-черных.

19-летний сенегалец подписал контракт с французским клубом, рассчитанный на четыре года. Сумма сделки не разглашается, но по информации авторитетного немецкого портала transfermarkt.de «Метц» выручил на продаже игрока не менее 17 миллионов евро.

Стоит отметить, что ряд испанских и французских СМИ неоднократно сообщали, что Сарр входил в сферу интересов каталонской «Барселоны».

Напомним, в минувшем сезоне крайний нападающий в составе темно-бордовых принял участие в 33-х матчах, в которых забил 5 мячей, отдал 5 результативных передач и заработал 2 желтых карточки.

Жонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛЖонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Халл Сити» Слуцкого объявил о подписании 20-летнего голкипераГолкипер «Шрусбери Таун» Каллум Бертон перешел в «Халл Сити», сообщает пресс-служба «тигров».Лескано покинул «СКА-Хабаровск» и перешел в «Анжи»«СКА-Хабаровск» объявил об уходе аргентинского нападающего Хуана Лескано. Также сообщается, что он станет игроком «Анжи».Защитник пражской «Спарты» Мазух перешел в «Халл Сити» (видео)Защитник Ондржей Мазух, права на которого принадлежали пражской «Спарте», продолжит карьеру в «Халл Сити».Состав клуба «СКА-Хабаровск» усилил защитник сборной ГрузииЗащитник сборной Грузии Георгий Наваловский подписал контракт с новичком РФПЛ клубом «СКА-Хабаровск».«Ахмат» и Мирзов расторгли контракт по обоюдному согласиюФутбольный клуб «Ахмат» и полузащитник Резиуан Мирзов пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.Браун продлил контракт с «Челси» и отправился в аренду в «Брайтон»Нападающий «Челси» Иззи Браун заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2021 года, и на правах годичной аренды перешел в «Брайтон», который в этом сезоне дебютирует в АПЛ.Хавьер «Чичарито» Эрнандес стал игроком «Вест Хэма» (видео)Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес перешел из леверкузенского «Байера» в лондонский «Вест Хэм».«Зенит» объявил о расторжении контракта с МаурисиоСообщение об этом появилось на официальном сайте петербургского клуба.Топ-10 клубов по трансферным тратам за лето 2017 годаТоп-10 клубов по трансферным тратам за лето 2017 года«Советский спорт» рассказывает о самых больших тратах в летнее трансферное окно среди европейских клубов.Защитник «Монако» Менди перешел в «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» подписал пятилетний контракт с защитником «Монако» Бенжаменом Менди, сообщает официальный сайт английского клуба.«Спартак» теряет игроков, а «Зенит» покупает еще одного аргентинца (видео)«Спартак» теряет игроков, а «Зенит» покупает еще одного аргентинца (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Экс-защитник «Ростова» Милич сменил «Фиорентину» на «Олимпиакос»Хорватский защитник Хрвое Милич покинул «Фиорентину» и стал игроком «Олимпиакоса». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.«Кротоне» подписал Мариано ИскоБывший полузащитник «Катаньи» и «Кьево» Мариано Иско подписал контракт с «Кротоне». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Данило: Были различные варианты, но я хотел играть у ГвардиолыЗащитник Данило прокомментировал свой переход из «Реала» в «Манчестер Сити».Данило стал игроком «Манчестер Сити» (фото)«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника мадридского «Реала» Данило.Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Рома» объявила о переходе Коларова из «Манчестер Сити» (фото)«Рома» объявила о переходе Коларова из «Манчестер Сити» (фото)Защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов стал игроком «Ромы», сообщает официальный сайт итальянского клуба.«Вест Хэм» за рекордную для клуба сумму купил у «Стока» Арнаутовича«Вест Хэм» за рекордную для клуба сумму купил у «Стока» АрнаутовичаФорвард «Сток Сити» Марко Арнаутович перешел в «Вест Хэм», сообщает официальный сайт «молотобойцев».Тульский «Арсенал» арендовал Джорджевича у «Зенита» (фото)Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич продолжит карьеру в «Арсенале», сообщает официальный сайт тульского клуба.
Футбол
Жулиано: Россия готова к чемпионату мира лучше, чем Бразилия в 2014-м
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов
Футбол
Аяз Гулиев: Мог остаться в «Спартаке», но не хотел рисковать
Футбол
Коутиньо просит «Ливерпуль» отпустить его в «Барселону»
все новости
Ренн
Реннкалендарьстатистика
Метц
Метцкалендарьстатистика
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы