«Ренн» заплатил 17 миллионов евро за 19-летнего вингера «Метца»

Вингер «Метца» Исмаила Сарр перешел в «Ренн», сообщает официальный сайт красно-черных.

19-летний сенегалец подписал контракт с французским клубом, рассчитанный на четыре года. Сумма сделки не разглашается, но по информации авторитетного немецкого портала transfermarkt.de «Метц» выручил на продаже игрока не менее 17 миллионов евро.

Стоит отметить, что ряд испанских и французских СМИ неоднократно сообщали, что Сарр входил в сферу интересов каталонской «Барселоны».

Напомним, в минувшем сезоне крайний нападающий в составе темно-бордовых принял участие в 33-х матчах, в которых забил 5 мячей, отдал 5 результативных передач и заработал 2 желтых карточки.

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