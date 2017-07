«Халл Сити» Слуцкого объявил о подписании 20-летнего голкипера

Голкипер «Шрусбери Таун» Каллум Бертон перешел в «Халл Сити», сообщает пресс-служба «тигров».

20-летний вратарь подписал контракт с командой из графства Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, рассчитанный на один год с возможностью продления еще на год.

📑 | Done Deal! Goalkeeper Callum Burton has joined the Club from @shrewsweb for an undisclosed fee ➡️ https://t.co/DRheXQFEAO #WelcomeCallum pic.twitter.com/JZ6sa2jb4H