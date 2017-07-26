«Халл Сити» Слуцкого объявил о подписании 20-летнего голкипера
Источник: ФК «Халл Сити»Комментарии
Голкипер «Шрусбери Таун» Каллум Бертон перешел в «Халл Сити»,
сообщает пресс-служба «тигров».
20-летний вратарь подписал контракт с командой из графства Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, рассчитанный на один год с возможностью продления еще на год.
📑 | Done Deal! Goalkeeper Callum Burton has joined the Club from @shrewsweb for an undisclosed fee ➡️ https://t.co/DRheXQFEAO #WelcomeCallum pic.twitter.com/JZ6sa2jb4H— Hull City (@HullCity) 26 июля 2017 г.
Напомним, что «тигры» лишись вратаря Элдина Якуповича, который перешел в «Лестер», а Дэвид Маршалл находится в лазарете команды.
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