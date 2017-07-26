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Ватерполистки сборной России проиграли американкам в полуфинале ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках полуфинала чемпионата мира по водным видам спорта ватерполистки сборной России проиграли команде США со счетом 9:14 (4:5, 1:6, 2:2, 2:1).

 В составе сборной России три мяча забросила Екатерина Прокофьева, дважды отличились Мария Борисова и Анастасия Симанович, а также по разу отметились Евгения Иванова и Дарья Рыжкова.

Россиянки в матче за бронзовые медали сыграют с проигравшей командой пары Канада – Испания.

Финал и встреча за третье место состоятся 28 июля.

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