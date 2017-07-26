Баскетбольный «Енисей» пополнился американским защитником

Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании контракта с американским защитником Текеле Коттоном, сообщает официальный сайт красноярской команды.

24-летний уроженец штата Джорджия подписал однолетний контракт с российской командой.

Коттон в 2015 году не был задрафтован и отправился в Европу, где на протяжении двух сезонов выступал за команду «Людвигсбург» в чемпионате Германии.

В минувшем сезоне вместе со своей командой Текеле выступал в чемпионате Германии и Лиге Чемпионов.

Средняя статистика игрока по сезону составила 9 очков, 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват за 27 минут на паркете.