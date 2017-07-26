Баскетбольный «Енисей» пополнился американским защитником
Источник: БК «Енисей»Комментарии
Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании контракта с
американским защитником Текеле Коттоном, сообщает официальный сайт красноярской
команды.
24-летний уроженец штата Джорджия подписал однолетний
контракт с российской командой.
Коттон в 2015 году не был задрафтован и отправился в Европу,
где на протяжении двух сезонов выступал за команду «Людвигсбург» в чемпионате
Германии.
В минувшем сезоне вместе со своей командой Текеле выступал в
чемпионате Германии и Лиге Чемпионов.
Средняя статистика игрока по сезону составила 9 очков, 3
подбора, 2 передачи и 1 перехват за 27 минут на паркете.
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