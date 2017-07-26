«Ницца» сыграла вничью с «Аяксом» в матче квалификации ЛЧ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Ницца»
дома сыграла вничью с «Аяксом» (1:1).
Счет в матче на 32-й минуте открыл форвард французской
команды Марио Балотелли. Во второй половине встречи на 49-й минуте Донни ван де
Бек забил ответный мяч, установив окончательный счет встречи.
Напомним, ответный матч противостояния состоится 2 августа в Амстердаме.
Матч
Голы
Балотелли 32 (1:0). ван де Бек 49 (1:1).
Место и дата
26 июля 21:45, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция
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