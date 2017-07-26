Андрей Белофастов: Хотелось чуда, но сегодня не получилось
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Главный тренер женской сборной России по водному поло
прокомментировал поражение от команды США (9:14) в полуфинале чемпионата мира
по водным видам спорта.
«Если сравнивать с матчем, который мы играли с ними в
Суперфинале Мировой лиги, тоже проигрывали американкам пять мячей, тоже
заменили вратаря, но тогда мы смогли вернуться в игру, забили много с
контратак. Сегодня контратаки нам перекрыли.
Уровень турнира другой, американки сделали выводы из той
игры. У них состав был олимпийский сегодня, нужно трезво оценивать ситуацию:
хотелось чуда, но сегодня не получилось. В матче за третье место, кто бы ни был
соперником, на первый план выйдет психология», - приводит слова
Белофастова «Р-Спорт».
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