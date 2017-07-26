Андрей Белофастов: Хотелось чуда, но сегодня не получилось

Главный тренер женской сборной России по водному поло прокомментировал поражение от команды США (9:14) в полуфинале чемпионата мира по водным видам спорта.

«Если сравнивать с матчем, который мы играли с ними в Суперфинале Мировой лиги, тоже проигрывали американкам пять мячей, тоже заменили вратаря, но тогда мы смогли вернуться в игру, забили много с контратак. Сегодня контратаки нам перекрыли.

Уровень турнира другой, американки сделали выводы из той игры. У них состав был олимпийский сегодня, нужно трезво оценивать ситуацию: хотелось чуда, но сегодня не получилось. В матче за третье место, кто бы ни был соперником, на первый план выйдет психология», - приводит слова Белофастова «Р-Спорт».