Мария Борисова: Бронзовые медали нужно выигрывать
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Ватерполистка сборной России Мария Борисова прокомментировала
поражение от команды США (9:14) в полуфинале чемпионата мира по водным видам
спорта.
«Обидно проиграть в полуфинале. Мы приехали бороться за
золото, но надо сейчас собраться. Впереди у нас матч за третье место –
бронзовые медали нужно выигрывать. Мы верим в победу. Хотим выиграть», - приводит
слова Борисовой «Р-Спорт».
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