Жоазиньо: Постараемся добиться положительного результата в игре с «Люнгбю»

Полузащитник «Краснодара» Жоазиньо поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы против «Люнгбю».

«В первой игре с «Люнгбю» не смогут принять участие несколько моих партнеров по команде, но в «Краснодаре» достаточно квалифицированных игроков, и те, кто выйдет в ближайший четверг на газон, постараются добиться положительного результата.

Мы с уважением относимся к сопернику, и для нас очень важно успешно сыграть именно в домашней встрече, чтобы создать хороший задел перед ответным матчем в Дании», – приводит слова Жоазиньо официальный сайт «Краснодара».

Напомним, матч «Краснодар» - «Люнгбю» состоится сегодня 27 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.