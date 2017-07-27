Жоазиньо: Постараемся добиться положительного результата в игре с «Люнгбю»
Полузащитник «Краснодара» Жоазиньо поделился ожиданиями от
предстоящего матча Лиги Европы против «Люнгбю».
«В первой игре с «Люнгбю» не смогут принять участие
несколько моих партнеров по команде, но в «Краснодаре» достаточно
квалифицированных игроков, и те, кто выйдет в ближайший четверг на газон,
постараются добиться положительного результата.
Мы с уважением относимся к сопернику, и для нас очень важно успешно сыграть именно в домашней встрече, чтобы создать хороший задел перед ответным матчем в Дании», – приводит слова Жоазиньо официальный сайт «Краснодара».
Напомним, матч «Краснодар» - «Люнгбю» состоится сегодня 27 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.
Матч
Судья:
Христос Николаидис (Кипр)
Место и дата
27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция