Боккетти, Дриусси и Кверквелия попали в команду недели FIFA 17

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих футболистов формируется команда, игроками которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В 45-ю команду недели попали защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, новичок «Зенита» Себастьян Дриусси, игрок «Ахмата» Андрей Семенов и Соломон Кверквелия из «Локомотива».

Команда недели FIFA 17 #45 Фото: EA Sports

Напомним, в матче второго тура премьер-лиги «Спартак» с Боккетти сыграл вничью с «Уфой» (0:0), «Зенит» благодаря дублю Дриусси одержал волевую победу над «Рубином» (2:1), «Ахмат» с Семеновым с минимальным счетом обыграл «Ростов» (1:0), а «Локомотив» с Кверквелия на выезде переиграл ЦСКА (3:1).