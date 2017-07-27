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Александр Хацкевич: Наша игра через фланги в итоге принесла результат

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от победы над командой «Янг Бойз (3:1) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

– «Янг Бойз» немного изменил свою привычную тактическую схему, – приводит слова Хацкевича официальный сайт «Динамо». – Когда мы увидели их состав, расстановка была немного неожиданной для нас, поскольку в тех играх, которые мы просматривали, был фактически один и тот же состав. А в этой игре они укрепили центральную зону.

Но те моменты, которые мы показывали ребятам на теоретических занятиях – больше игры через фланги, скорость на флангах - в первом тайме сработали. Во втором тайме также создавались хорошие моменты из зон правого и левого защитника. Больше с левого фланга команды «Янг Бойз», потому что Тамаш больше играл с акцентом на оборону. В середине было достаточно много футболистов, соперник насытил центральную зону, но наша игра через фланги в итоге принесла результат.

Матч

Динамо К - Янг Бойз - 3:1 (2:0)

Голы

Ярмоленко 15 (1:0). Мбокани 34 (2:0). Гармаш 90 (3:0). Фасснахт 90 (3:1).

Место и дата

26 июля 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

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