Александр Хацкевич: Наша игра через фланги в итоге принесла результат
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич
поделился впечатлениями от победы над командой «Янг Бойз (3:1) в первом матче
третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
– «Янг Бойз» немного изменил свою привычную
тактическую схему, – приводит слова Хацкевича официальный сайт «Динамо». –
Когда мы увидели их состав, расстановка была немного неожиданной для нас,
поскольку в тех играх, которые мы просматривали, был фактически один и тот же
состав. А в этой игре они укрепили центральную зону.
Но те моменты, которые мы показывали ребятам на теоретических занятиях – больше игры через фланги, скорость на флангах - в первом тайме сработали. Во втором тайме также создавались хорошие моменты из зон правого и левого защитника. Больше с левого фланга команды «Янг Бойз», потому что Тамаш больше играл с акцентом на оборону. В середине было достаточно много футболистов, соперник насытил центральную зону, но наша игра через фланги в итоге принесла результат.
Матч
Динамо К - Янг Бойз - 3:1 (2:0)
Голы
Ярмоленко 15 (1:0). Мбокани 34 (2:0). Гармаш 90 (3:0). Фасснахт 90 (3:1).
Место и дата
26 июля 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция