Андрей Ярмоленко: Стоило только обыграть «Янг Бойз» и «Шахтер», и теперь все критики поют дифирамбы

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от победы над командой «Янг Бойз» (3:1) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

– Мы стараемся в каждой игре атаковать и забивать, – приводит слова Ярмоленко официальный сайт «Динамо». – Сегодня это сделали трижды, но еще, как минимум, столько же не забили. Можно реализовывать моменты лучше.

– Почему мы раньше не видели такое «Динамо»? Смена тренера повлияла?

– Слушайте, сейчас вы поете нам дифирамбы, а после первых двух игр, в Интернете все журналисты, критики, аналитики писали: «Ужас, игры никакой не видно». А стоило только обыграть «Шахтер» и «Янг Бойз», и теперь все восхищаются. Всему свое время. Работаем и отдаем все силы ради победы.

– Что вам сказал Александр Хацкевич в перерыве, после чего игра команды улучшилась?

– Кому-то второй тайм не понравился, кому-то понравился (улыбается). Мы старались хорошо играть как до перерыва, так и после него. Понятное дело, когда ведешь в счете 2:0, стараешься играть по результату. Во втором тайме мы отдали преимущество и играли на контратаках.

– Как главный тренер отреагировал на игру и результат?

– Конечно, он остался доволен игрой и результатом. Но мы все понимаем, что сделана только половина дела. Еще нужно ехать на выезд и играть там – не стоять и отбиваться, а играть в футбол и также добиваться положительного результата.