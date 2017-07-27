Форвард «Енисея» Кощеев продолжит карьеру в УНИКСе
Источник: БК УНИКСКомментарии
Форвард «Енисея» Андрей Кощеев продолжит карьеру в клубе
УНИКС, сообщает официальный сайт казанской команды.
29-летний игрок подписал контракт с УНИКСом, рассчитанный на
два года.
В рамках Единой лиги ВТБ Андрей в среднем набирал 6 очков, делал 2 подбора, раздавал 1 результативную передачу, проводя 14 минут на площадке.
Андрей Кощеев продолжит карьеру в БК УНИКС— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 26 июля 2017 г.
Контракт форварда рассчитан на два года. В прошлом сезоне баскетболист выступал в "Енисее". pic.twitter.com/cQyzOhwlNM
В Кубке ФИБА статистика легкого форварда выглядит следующим
образом: 4,6 очков, 2,6 подбора, 0,7 передачи.
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