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Форвард «Енисея» Кощеев продолжит карьеру в УНИКСе

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Форвард «Енисея» Андрей Кощеев продолжит карьеру в клубе УНИКС, сообщает официальный сайт казанской команды.

29-летний игрок подписал контракт с УНИКСом, рассчитанный на два года.

В рамках Единой лиги ВТБ Андрей в среднем набирал 6 очков, делал 2 подбора, раздавал 1 результативную передачу, проводя 14 минут на площадке.

В Кубке ФИБА статистика легкого форварда выглядит следующим образом: 4,6 очков, 2,6 подбора, 0,7 передачи.

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