Владимир Габулов: Не до конца понятен смысл пункта регламента, по которому игроки должны выходить только в одну дверь автобуса
Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов
прокомментировал штраф, который контрольно-дисциплинарный комитет наложил на
тульский клуб за неправильный выход из автобуса.
«Мне не до конца понятен смысл пункта регламента, по
которому футболисты должны выходить только в одну дверь и с определенным
интервалом. Не многие знают, но когда в автобусе на игру едет 25−30 футболистов
и еще 10 человек персонала, то не очень удобно выходить в одну дверь. Это
создает определенный дискомфорт. Опять же, многие едут на игру с чемоданами, а
это дополнительные трудности.
Давайте обратим внимание на другие футбольные турниры, такие
вещи не практиковали ни на Кубке конфедераций, ни в Лиге чемпионов, ни в других
чемпионатах. Хотелось бы, чтобы составители регламента и основной вещатель с
пониманием отнеслись к этой ситуации, так как это действительно создает
командам неудобства.
Уверен, меня поддержат многие мои коллеги. На мой взгляд, не совсем правильно, что мы, футболисты, сталкиваемся с такими моментами и обращаем на них внимание. Хочется играть в футбол и заниматься любимым делом», - приводит слова Габулова официальный сайт «Арсенала».