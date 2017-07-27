Владимир Габулов: Не до конца понятен смысл пункта регламента, по которому игроки должны выходить только в одну дверь автобуса

Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал штраф, который контрольно-дисциплинарный комитет наложил на тульский клуб за неправильный выход из автобуса.

«Мне не до конца понятен смысл пункта регламента, по которому футболисты должны выходить только в одну дверь и с определенным интервалом. Не многие знают, но когда в автобусе на игру едет 25−30 футболистов и еще 10 человек персонала, то не очень удобно выходить в одну дверь. Это создает определенный дискомфорт. Опять же, многие едут на игру с чемоданами, а это дополнительные трудности.

Давайте обратим внимание на другие футбольные турниры, такие вещи не практиковали ни на Кубке конфедераций, ни в Лиге чемпионов, ни в других чемпионатах. Хотелось бы, чтобы составители регламента и основной вещатель с пониманием отнеслись к этой ситуации, так как это действительно создает командам неудобства.

Уверен, меня поддержат многие мои коллеги. На мой взгляд, не совсем правильно, что мы, футболисты, сталкиваемся с такими моментами и обращаем на них внимание. Хочется играть в футбол и заниматься любимым делом», - приводит слова Габулова официальный сайт «Арсенала».