Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар- : -Люнгбю
Футбол  Португалия- : -Англия
Футбол  Бней Иегуда- : -Зенит
Футбол  Шотландия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Габулов: Не до конца понятен смысл пункта регламента, по которому игроки должны выходить только в одну дверь автобуса

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал штраф, который контрольно-дисциплинарный комитет наложил на тульский клуб за неправильный выход из автобуса.

«Мне не до конца понятен смысл пункта регламента, по которому футболисты должны выходить только в одну дверь и с определенным интервалом. Не многие знают, но когда в автобусе на игру едет 25−30 футболистов и еще 10 человек персонала, то не очень удобно выходить в одну дверь. Это создает определенный дискомфорт. Опять же, многие едут на игру с чемоданами, а это дополнительные трудности.

Давайте обратим внимание на другие футбольные турниры, такие вещи не практиковали ни на Кубке конфедераций, ни в Лиге чемпионов, ни в других чемпионатах. Хотелось бы, чтобы составители регламента и основной вещатель с пониманием отнеслись к этой ситуации, так как это действительно создает командам неудобства.

Уверен, меня поддержат многие мои коллеги. На мой взгляд, не совсем правильно, что мы, футболисты, сталкиваемся с такими моментами и обращаем на них внимание. Хочется играть в футбол и заниматься любимым делом», - приводит слова Габулова официальный сайт «Арсенала». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛЖонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Музыка дверей. Николай Яременко об абсурдных решениях КДКМузыка дверей. Николай Яременко об абсурдных решениях КДКГлавный редактор «Советского спорта» Николай Яременко иронизирует над абсурдными решениями КДК РФС.Тульский «Арсенал» оштрафован за неправильный выход игроков из автобусаТульский «Арсенал» получил штраф от КДК РФС за то, что его игроки неправильно вышли из автобуса. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.Футболисты «Рубина» приступили к подготовке к матчу с «Арсеналом»Футболисты «Рубина» приступили к подготовке к матчу с тульским «Арсеналом», который состоится в рамках третьего тура чемпионата России, сообщает официальный сайт казанской команды.КДК РФС рассмотрит поведение Семшова в матче со «СКА-Хабаровском»Тренер «Арсенала» Игорь Семшов может быть наказан за выходы за пределы технической зоны в матче второго тура премьер-лиги со «СКА-Хабаровском» (1:0).Миодраг Божович: Думаю, что мы на хорошей дорогеНа пресс-конференции после матча «Арсенал» - «СКА-Хабаровск» (1:0) главный тренер хозяев Миодраг Божович отметил важность победы для тульской команды.Алексей Поддубский: Первый тайм откровенно провалилиНа пресс-конференции после матча «Арсенал» - «СКА-Хабаровск» (1:0) главный тренер гостей Алексей Поддубский отметил нервозность своей команды в начале игры.«Арсенал» переиграл «СКА-Хабаровск»Футболисты «Арсенала» на своем поле переиграли «СКА-Хабаровск» в матче второго тура чемпионата России со счетом 1:0.«Арсенал» – «СКА-Хабаровск» – 1:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча второго тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «СКА-Хабаровском».Александр Бубнов: «Арсенал» победит «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 2-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «СКА-Хабаровском».Лука Джорджевич: Надеюсь, помогу достичь «Арсеналу» хорошего результатаНападающий «Арсенала» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от перехода в тульский клуб.Тульский «Арсенал» арендовал Джорджевича у «Зенита» (фото)Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич продолжит карьеру в «Арсенале», сообщает официальный сайт тульского клуба.Виктор Альварес: Переход в Россию - большой шаг в карьереЗащитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес поделился впечатлениями от перехода в стан «канониров».Стеклов перешел из «Арсенала» в «Енисей»Опорный полузащитник тульского «Арсенала» Вадим Стеклов стал игроком тульского «Арсенала», сообщает официальный сайт красноярской команды.Марьяна Кашчелан: Петкович станет любимцем фанатов, как ВидичМарьяна Кашчелан: Петкович станет любимцем фанатов, как ВидичФутбольный агент и жена капитана «Тосно» Младена Кашчелана Марьяна – о балканских футболистах, трансферах и фанатах.Защитник «Эспаньола» Виктор Альварес стал игроком тульского «Арсенала»24-летний испанский защитник Виктор Альварес подписал контракт с тульским «Арсеналом».Миодраг Божович: В игре с Хабаровском нужно атаковать и побеждатьГлавный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о подготовке клуба к матчу с хабаровским СКА.Стоппила Сунзу: В игре против «Локомотива» мы превосходили соперникаЗащитник тульского «Арсенала» Стоппила Сунзу поделился мнением об игре с «Локомотивом».Канга может стать игроком тульского «Арсенала»Как стало известно «Советскому спорту», одной из главной трансферных целей тульского «Арсенала» является полузащитник «Црвены Звезды» Гуелор Канга.Джорджевич и Цаллагов могут перейти в «Арсенал»Полузащитники санкт-петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов и Лука Джорджевич могут стать игроками тульского «Арсенала».
Футбол
«Халл Сити» Слуцкого объявил о подписании 20-летнего голкипера
Футбол
«Ренн» заплатил 17 миллионов евро за 19-летнего вингера «Метца»
Фехтование
Сборная России по фехтованию заняла второе место в общем зачете чемпионата мира
Футбол
Жулиано: Россия готова к чемпионату мира лучше, чем Бразилия в 2014-м
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика