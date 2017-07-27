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Фелипе Масса: Каждый раз с радостью возвращаюсь на этап в Венгрии

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет на венгерской трассе Хунгароринг.

«Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Венгрию. Хунгароринг – особенное место для меня, учитывая поддержку болельщиков и все, что произошло со мной здесь в 2009-м.

У меня тут много фанатов. Мне нравится эта трасса, и я каждый раз с радостью возвращаюсь сюда», - приводит слова Массы Autosport.com.ru.

Напомним, гран-при Венгрии пройдет с 28 по 30 июля. 

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