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«Краснодар» – «Люнгбю». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» сыграет с датским «Люнгбю».

Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, «Люнгбю» начал выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы с первого отборочного раунда. В предыдущих четырех матчах европейского турнира «викинги» одержали четыре победы. Сначала были обыграны валлийский «Бангор Сити» – 1:0 дома и 3:0 в Уэльсе, а во втором раунде дважды превзошли «Слован» – 1:0 на выезде и 2:1 на своем поле. «Краснодар» же начинает свой путь в Лиге Европы с третьего раунда.

Матч

Краснодар - Люнгбю

Судья:

Христос Николаидис (Кипр)

Место и дата

27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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