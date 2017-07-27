«Краснодар» – «Люнгбю». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы
«Краснодар» сыграет с датским «Люнгбю».
Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20:00 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, «Люнгбю» начал выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы с первого отборочного раунда. В предыдущих четырех матчах европейского турнира «викинги» одержали четыре победы. Сначала были обыграны валлийский «Бангор Сити» – 1:0 дома и 3:0 в Уэльсе, а во втором раунде дважды превзошли «Слован» – 1:0 на выезде и 2:1 на своем поле. «Краснодар» же начинает свой путь в Лиге Европы с третьего раунда.
Матч
Судья:
Христос Николаидис (Кипр)
Место и дата
27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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