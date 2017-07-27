«Бней Иегуда» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 20:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы
«Зенит» сыграет с израильской командой «Бней Иегуда».
Встреча пройдет на поле стадиона «Блумфилд» в Тель-Авиве и
начнется в 20:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, «Бней Иегуда» начал выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы со второго отборочного раунда, по сумме двух матчей был обыгран словацкий «Тренчин» (2:0, 1:1). «Зенит» же начинает свой путь в европейском турнире с третьего раунда.
Матч
Судья:
Никола Дабанович (Черногория)
Место и дата
27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция
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