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«Бетис» предложил «Зениту» 4 миллиона евро за Хави Гарсию

Источник:  ASКомментарии

Испанский «Бетис» сделал предложение «Зениту» по трансферу полузащитника Хави Гарсии, сообщает AS.

По информации издания, футбольный клуб из Севильи предложил «Зениту» четыре миллиона евро, а также готов предложить самому 30-летнему игроку контракт на четыре года.

Сообщается, что испанец также входит в сферу интересов «Малаги».

Напомним, Хави перешел в «Зенит» из «Манчестер Сити» летом 2014 года. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах испанец провел за сине-бело-голубых 105 матчей и забил 7 голов. 

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