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Сборная США стала победителем Кубка КОНКАКАФ, обыграв в финале Ямайку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч Кубка КОНКАКАФ между сборными США и Ямайки завершился победой американской команды. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу  американцев.

В составе победителей отличились Жози Алтидор и Джордан Моррис. У ямайцев забил Джи-Вон-Уотсон.

Сборная США стала победителем турнира в шестой раз. На первом месте по этому показателю сборная Мексики – семь побед.

Кубок КОНКАКАФ

Финал

США – Ямайка – 2:1

Голы: Алтидор, 45, Моррис, 88 – Уотсон, 50

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