Сборная США стала победителем Кубка КОНКАКАФ, обыграв в финале Ямайку
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Финальный матч Кубка КОНКАКАФ между сборными США и Ямайки
завершился победой американской команды. Итоговый счет матча – 2:1 в
пользу американцев.
В составе победителей отличились Жози Алтидор и Джордан
Моррис. У ямайцев забил Джи-Вон-Уотсон.
Сборная США стала победителем турнира в шестой раз. На первом
месте по этому показателю сборная Мексики – семь побед.
Кубок КОНКАКАФ
Финал
США – Ямайка – 2:1
Голы: Алтидор, 45, Моррис, 88 – Уотсон, 50
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