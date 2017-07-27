«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Неймара
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч Международного Кубка чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер
Юнайтед» завершился победой «Барсы». Итоговый счет матча – 1:0.
Матч проходил в Лэндовере (Мэриленд, США). Единственный мяч
в этой игре забил Неймар. Напомним, что в СМИ сообщается о возможном переходе
бразильца в «ПСЖ».
Международный Кубок чемпионов
Лэндовере (Мэриленд, США).
«Барселона» - «Манчестер Юнайтед» - 1:0
Гол: Неймар, 31
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