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«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Неймара

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч Международного Кубка чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой «Барсы». Итоговый счет матча – 1:0.

Матч проходил в Лэндовере (Мэриленд, США). Единственный мяч в этой игре забил Неймар. Напомним, что в СМИ сообщается о возможном переходе бразильца в «ПСЖ».

Международный Кубок чемпионов

Лэндовере (Мэриленд, США).

«Барселона» - «Манчестер Юнайтед» - 1:0

Гол: Неймар, 31

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