«Ювентус» обыграл «ПСЖ», Маркизио сделал дубль
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч Международного Кубка чемпионов между «ПСЖ» и «Ювентусом»
завершился победой «Юве». Итоговый счет матча – 3:2.
Матч проходил в Майами (Флорида, США). В составе победителей
дубль сделал Клаудио Маркизио. Один из мячей он забил с пенальти. Также гол в
активе Гонсало Игуаина. У парижан отличились Гонсалу Гуэдеш и Анхель Ди Мария.
Международный Кубок чемпионов
Майами (Флорида, США)
«ПСЖ» - «Ювентус» -
2:3
Голы: Гуэдеш, 53, Ди Мария, 80 – Игуаин, 45, Маркизио, 62,
89, с пенальти
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