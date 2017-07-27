«Манчестер Сити» разгромил «Реал»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч Международного Кубка чемпионов между «Манчестер Сити» и
мадридским «Реалом» завершился победой английского клуба. Итоговый счет матча –
4:1 в пользу «Сити».
Матч проходил в Лос-Анджелесе (США). В составе победителей
отличились Николас Отаменди, Рахим Стерлинг, Джон Стоунз и Браим Диас. У мадридского клуба единственный мяч забил Оскар Арнаис.
Международный Кубок чемпионов
Лос-Анджелес (США)
«Манчестер Сити» - «Реал» - 4:1
Голы: Отаменди, 52, Стерлинг, 59, Стоунз, 67, Диас, 82 - Арнаис, 90
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