Американцы выиграли Кубок КОНКАКАФ, «Барса» обыграла «МЮ», «Реал» уступил «Манчестер Сити». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных
новостей утра четверга.
1. Ватерполистки сборной России проиграли американкам в
полуфинале чемпионата мира.
2. Киевское «Динамо» обыграло «Янг Бойз» в квалификации Лиги
чемпионов.
3. Матч между «Ниццей» и «Аяксом» в квалификации ЛЧ
завершился вничью.
4. Сборная России по фехтованию заняла второе место в общем
зачете чемпионата мира.
5. Филиппе Коутиньо просит «Ливерпуль» отпустить его в «Барселону».
6. Сборная США выиграла Кубок КОНКАКАФ, обыграв в финале
Ямайку.
7. Также ночью состоялись матчи Международного Кубка
чемпионов. «Барселона» обыграла «МЮ».
8. «Ювентус» выиграл у «ПСЖ».
9. «Манчестер Сити» выиграл у «Реала».
10. «Бетис» предлагает «Зениту» продать Хави Гарсию.
Текст дня: Вокруг так много любителей пальца Юлии
Ефимовой, что даже страшно! (злоба дня)