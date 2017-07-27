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День в истории. Хосе Луису Чилаверту исполнилось 52 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения знаменитый парагвайский голкипер Хосе Луис Чилаверт. Ему исполнилось 52 года.

Чилаверт прославился как вратарь-бомбардир. За свою карьеру он забил 62 мяча и был самым результативным голкипером в истории футбола, пока его не опередил Рожерио Сени. За сборную Парагвая забил восемь мячей. Единственный вратарь, который сделал хет-трик – трижды забил за «Велес Сарфсилд» с пенальти против «Феррокариль Оэсте» в чемпионате Аргентины.

Выступал за парагвайский «Гуарани», аргентинские «Велес Сарсфилд» и «Сан-Лоренсо», уругвайский «Пеньяроль», испанскую «Сарагосу» и французский «Страсбург». Чилверт – чемпион Уругвая и Парагвая, четырехкратный чемпион Аргентины, обладатель Копа Либертадорес, Кубка Франции, Межконтинентального кубка. За сборную Парагвая сыграл на двух чемпионатах мира.


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