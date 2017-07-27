«Зенит» заплатит за Ригони 10 миллионов евро
Сумма трансфера полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано
Ригони в «Зенит» составит 10 миллионов евро. Об этом сообщает твиттер
аргентинского радио La Red.
Напомним,
ранее СМИ сообщили о том, что «Зенит» выиграл борьбу за игрока у лиссабонского
«Спортинга». Контракт аргентинца с «Индепендьенте» истекает 30 июня 2019 года.
В сезоне-2016/17 он в 26 матчах забил восемь голов и отдал одну голевую
передачу.
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