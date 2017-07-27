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«Милан» проявляет интерес к Роналду

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

«Милан» рассматривает возможность подписания форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, представители «Милана» провели переговоры с агентом Роналду Жорже Менедешем.  Они поинтересовались, не намерен ли португалец найти новый клуб и попросили сообщить, если Роналду захочет уйти из «Реала».  Переговоры с Мендешем вели генеральный директор «Реала» Марко Фассоне и спортивный директор клуба Массимо Мирабелли. Сайт отмечает, что пока неизвестно, насколько серьезными являются намерения «Милана» по приобретению Криштиану.

Напомним, ранее Роналду хотел покинуть «Реал» из-за проблем с налогами. Позднее в СМИ сообщили, что форвард изменил свое мнение. Интерес к нему проявлял «ПСЖ».

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