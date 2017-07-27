«Милан» проявляет интерес к Роналду
«Милан» рассматривает возможность подписания форварда мадридского
«Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Sky Sport Italia, представители «Милана» провели переговоры с агентом
Роналду Жорже Менедешем. Они
поинтересовались, не намерен ли португалец найти новый клуб и попросили
сообщить, если Роналду захочет уйти из «Реала». Переговоры с Мендешем вели генеральный директор
«Реала» Марко Фассоне и спортивный
директор клуба Массимо Мирабелли. Сайт отмечает, что пока неизвестно, насколько
серьезными являются намерения «Милана» по приобретению Криштиану.
Напомним, ранее Роналду
хотел покинуть «Реал» из-за проблем с налогами. Позднее в СМИ сообщили, что
форвард изменил свое мнение. Интерес к нему проявлял «ПСЖ».